Адвокат: Савченко "медленно умирает" в российской тюрьме

Илья Новиков, который 2 февраля посетил Надежду Савченко в больнице СИЗО "Матросская тишина", заявил радио "Свобода", что она до сих пор отказывается есть, но выпивает около двух литров воды в день, позволяя врачам вводить "все, что они считают необходимым".

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"Если говорить откровенно, она умирает, она умирает очень медленно", - сказал адвокат.

Надежду Савченко перевели в больницу 29 января, как заявили врачи, "резкое снижение веса".

В России Надежду Савченко обвиняют в причастности к гибели российских журналистов. Сама она все обвинения отвергает, ее защита настаивает, что Надежду Савченко похитили и принудительно вывезли с территории Украины. Позже ее обвинили и в незаконном пересечении границы с Россией.