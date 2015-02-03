Большинство украинцев недовольны работой Верховной Рады - опрос

Большинство избирателей не удовлетворены работой Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют презентованные на пресс-конференции результаты социологического опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Центром Разумкова с 19 по 24 декабря 2014 года.

Согласно опросу, не удовлетворены деятельностью Верховной Рады 61,5% населения, удовлетворены - 21%. Среди тех, кто голосовал на выборах в эту Верховную Раду, не удовлетворены ее работой 59%, удовлетворены - 21%.

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Абсолютное большинство избирателей (73%) считают, что сделали правильный выбор на выборах в парламент. Среди избирателей парламентских партий удовлетворены работой своих партий сторонники «Оппозиционного блока» (88%), партии «Самопомич» - 82%, «Народного фронта» - 75%, «Батькивщины» - 75%, Радикальной партии - 75%, «Блока Петра Порошенко» - 68%.

Избиратели всех политических сил положительно оценивают деятельность в новоизбранной Верховной Раде той партии, за которую они проголосовали: 53% - положительно и только 10% - отрицательно.

Кроме того, почти половина населения Украины (47%) не знает, кто был избран депутатом в их округе, знают своих депутатов 52%.

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При этом абсолютное большинство населения (79%) не знает, как именно они могли бы связаться с депутатом, избранным по их округу.

Большинство населения положительно оценивают то, что в новоизбранную Верховную Раду вошли группа общественных активистов (положительных оценок - 59%, отрицательных - 23%) и военные, принимавшие участие в боевых действиях на Донбассе (53% положительных оценок и 27% - отрицательных).

Всего опрошено 2008 респондентов во всех регионах Украины, за исключением Автономной Республики Крым. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.