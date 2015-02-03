Рада провалила голосование за законопроект об Антикоррупционном бюро

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали лишь 203 из 251 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Законопроектом предлагается ввести должность детектива бюро. Также предусмотрено, что президент Украины будет выбирать из трех кандидатов на должность руководителя Национального антикоррупционного бюро. Именно вокруг этой нормы в сессионном зале началась дискуссия. Против такого подхода выступила категорически фракция «Народный фронт»

Народный депутат от «Самопомочи» Егор Соболев отметил, что в законопроекте «есть три ключевые идеи», в частности, запрет брать в Национальное антикоррупционное бюро и специализированную прокуратуру тех, кто ранее уже отвечал за борьбу с коррупцией. По его словам, для детективов бюро предусмотрена зарплата в размере около 20 тыс. грн. Как сказал Соболев, планируется предоставление возможности забирать у чиновников, которые не могут объяснить происхождение своего имущества, это имущество «вместе с их заключением».

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В свою очередь, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Виктор Чумак отметил, что законопроектом предлагается ввести должность детектива, которая предусматривает объединение должностей следственного и оперативно-розыскного работника.

Как отметил народный депутат Сергей Пашинский (фракция «Народный фронт»), законопроектом предусмотрено слишком серьезное влияние со стороны президента Украины на эти структуры. Он отметил, что назначать руководство бюро должна Верховная Рада, то есть должен быть сохранен баланс между ветвями власти.

В ответ народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко заявил, что позиция фракции «Народный фронт» свидетельствует о том, что она ориентируется на «олигархические влияния».