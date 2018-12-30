"Не карцер": Сущенко не переводили в другую камеру - адвокат

По словам адвоката, украинец, как и ранее, находится в помещении камерного типа.

Незаконно осужденного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко, который отбывает наказание в колонии Кировской области, не переводили в другую камеру.

Об этом в эфире «5 канала» сообщил его защитник Марк Фейгин.

По его словам, Сущенко находится в той же камере, что и 20 декабря, когда адвокат встречался с Романом.

«Это не карцер, это помещение камерного типа, называется ПКТ, в котором он находился и находится сейчас. Ничего не изменилось. Карцером это называют на тюремном жаргоне. Справедливо Денисова говорит о подъеме в 5 часов вместо 6:30. Потому что в это помещение камерного типа его поместили не за нарушения, а в это безопасное место его поместили ради него самого», - пояснил Фейгин.

«Сейчас не все так драматично, хотя условия, в которых он находится, требуют вмешательства. Роман должен иметь определенные возможности для занятия своими личными делами - он рисует и так далее», - добавил адвокат.

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Как сообщал УНИАН, 29 декабря уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала на своей странице в Facebook о том, что Сущенко перевели в карцер.

"Имею неутешительную информацию о Романе Сущенко, который уже третий Новый год проведет в российской колонии. Его жена сообщила, что Романа поместили в карцер и откровенно издеваются над ним. Сотрудники колонии заставляют Романа просыпаться раньше всех заключенных - в 5 утра и изымают постельные вещи. И это бесчеловечное обращение с нашим Романом происходит накануне новогодних праздников", - говорилось в сообщении.

Справка УНИАН. ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, и обвинила в шпионаже.

4 июня 2018 года Московский городской суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ признал этот приговор законным.

В начале ноября Сущенко этапировали в колонию №11 (деревня Утробино под Кирово-Чепецком Кировской области РФ).