На работу – с музыкой и танцами: в Киеве будет курсировать новогодний трамвай (видео)

В салоне нашлось место елке и новогодним украшениям.

В пятницу на столичном Подоле будет курсировать специально украшенный трамвай, где пассажиров будут развлекать музыканты, сказочные персонажи и необычные кондуктор и водитель.

На работу этим трамваем пассажиры будут ехать с конкурсами и среди украшений, говорится в сюжете ТСН.

Олег, Артем и Егор – им по 15 лет, и они машинисты детской железной дороги. Ребята просто обожают трамваи, прежде всего потому, что это экологический вид транспорта. Друзья мечтают о том, чтобы столицей курсировал трамвай счастья, который приносил бы радость пассажирам. Но пока для реализации мальчикового проекта не нашли денег, поэтому трамвайные мечтатели украшают вагон ради одного утра.

В салоне нашлось место елке и новогодним украшениям. "Мы старались, чтобы не сердились, чтобы людям было комфортно и уютно", - говорят ребята. Билет и штраф за безбилетный проезд будут действовать такие же, как и везде, но новогоднего настроения от путешествия в последний рабочий день года должно прибавиться. "Буду красива", - обещает веселый водитель трамвая. Пассажиров ждут живая музыка, конкурсы и даже танцы.