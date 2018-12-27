В Книгу рекордов Гиннесса попал львовянин, который протащил зубами 600-тонное судно

Вручение диплома рекордсмену состоялось сегодня в Одессе.

В Книгу рекордов Гиннесса внесено достижение львовянина Олега Скавыша (известен также как Тягнизуб), который зубами протащил в Одесской области судно весом 614 тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, вручение Скавышу диплома, подтверждающего мировой рекорд, состоялось сегодня в Одессе.

Как отметил эксперт Национального реестра рекордов Украины Дмитрий Яицкий, врученный сегодня документ является юбилейным для нашей страны - Тягнизуб стал 50-м украинским рекордсменом-стронгменом, чье имя внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

По словам президента Национального реестра рекордов Украины Виталия Зорина, случай с установлением и регистрацией данного мирового рекорда является уникальным. Он пояснил, что в дипломе указана дата «30 октября 2018 года» - в этот день в Одесской области - на территории Ильичевского судоремонтного завода - было официально зафиксировано вышеназванное достижение. Таким образом, на сбор соответствующих доказательств для зарубежных специалистов, оформление документов и непосредственно регистрацию ушло меньше двух месяцев. При этом обычно на подобную процедуру требуется не меньше года.

«Это очень сложная бюрократическая процедура. Нам даже пришлось доставать сертификат соответствия для прибора, замеряющего ровность поверхности причала (на котором находился рекордсмен при установке рекорда – УНИАН)», - рассказал Зорин.

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Он добавил, что предыдущее мировое достижение превышено практически на 40 тонн.

Заявка рассмотрена представительством Книги рекордов Гиннесса в Лондоне и подтверждена.

Как отметила представитель Ильичевского судоремонтного завода Тина Шишканова, подготовка к рекорду длилась два года, в течение которых подыскивали подходящее по весу судно, а также по срокам его пребывания на заводе.

По словам Скавыша, свой рекорд он посвятил защите бездомных животных, чтобы обратить внимание общества на эту проблему.

Диплом «Наибольший вес судна, протащенный зубами» Зорин вручил в присутствии журналистов. Затем Скавыш продемонстрировал свое мастерство: он обязал канатом девушку, которая является одним из очевидцев его рекорда. Затем, взявшись зубами за канат, с легкостью поднял ее вверх.

Как сообщал УНИАН, 30 октября на территории Ильичевского судоремонтного завода (Одесская обл.) львовянин Олег Скавыш (известен также как Тягнизуб) установил Национальный рекорд Украины, протащив зубами на 16,3 метра судно «Верещагино» весом более 600 тонн. Судно находилось в морской акватории, силач – на причале.

Предыдущий рекорд, зафиксированный в Книге рекордов Гиннесса, был установлен в 2001 году в Дагестане, где в рыбном порту Махачкалы силач Омар Ханапиев сдвинул с места и протащил по морю на 15 метров 567-тонный танкер.