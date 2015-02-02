МВД: Бывшего заместителя Штепы убили двумя выстрелами

Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Донецкой области.

Согласно сообщению, тела Кульматицкого и Голоты были найдены 31 января возле лесопосадки у дороги, ведущей в Харьковскую область, проезжавшими по дороге людьми.

По словам заместителя начальника Александровского райотдела милиции Алексея Иващенко, тела были найдены в 25 метрах от дороги.

Читайте такжеВ Донецкой области найдены тела бывшего первого заместителя мэра Славянска и его водителя"Эксперт зафиксировал по 2 огнестрельных ранения у каждого погибшего. Мобильных телефонов при них не было, однако все ценные вещи остались на месте", - сказал Иващенко.

Личности убитых установили по базе без вести пропавших.

"Прибывшие по нашему звонку славянские коллеги опознали в одном из мужчин Владимира Кульматицкого, который был похищен из своего дома 28 января вместе с автомобилем. Второй погибший - Геннадий Голота, предположительно в день похищения он находился вместе с Кульматицким", - сообщил Иващенко.

Оба тела направлены на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (убийство 2 и более лиц).

Досудебное расследование проводится с участием ГУ МВД в области.