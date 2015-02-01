СМИ: В Донецкой области найдено тело, похожее на похищенного экс-заместителя Штепы
03:16, 01 февраля 2015Общество
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Обнаружено тело мужчины, похожего на экс-первого заместителя Славянского городского головы Нели Штепы Владимира Кульматицкого.
Заместителя Штепы, возможно, нашли мертвым / Фото УНИАН
Об этом сообщают Новости Донбасса.
Эту информацию подтвердил начальник ГУ МВД Донецкой области Вячеслав Аброськин, который отметил, что официально процедура опознания еще не проведена.
Напомним, по словам супруги Кульматицкого, 28 января он был похищен неизвестными вооруженными людьми.
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