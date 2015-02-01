СМИ: В Донецкой области найдено тело, похожее на похищенного экс-заместителя Штепы

Об этом сообщают Новости Донбасса.

Эту информацию подтвердил начальник ГУ МВД Донецкой области Вячеслав Аброськин, который отметил, что официально процедура опознания еще не проведена.

Напомним, по словам супруги Кульматицкого, 28 января он был похищен неизвестными вооруженными людьми.

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