Украинская экспедиция доставит в Антарктиду флаги боевых бригад ВСУ

Журналист Андрей Мочурад также намерен снять документальный фильм о деятельности украинских ученых на Южном полюсе.

В 24 Украинской антарктической экспедиции на станции «Академик Вернадский» будет принимать участие тележурналист Андрей Мочурад, который возьмет с собой флаги боевых бригад Вооруженных сил Украины.

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Как сообщается на сайте Минобороны, об этом Мочурад рассказал на брифинге во Львове. Журналист известен как ветеран боевых действий на Донбассе и инициатор многочисленных патриотических инициатив.

По его словам, в Антарктиде украинская экспедиция занимается метеорологическими, биологическими и геофизическими исследованиями.

"У меня есть опыт путешественника. В свое время совершал экспедицию по странам Ближнего Востока. Имел опыт горных восхождений в этом регионе. Тяжелой работы и сложных метеоусловий я не боюсь. Кроме того, хочу продолжить инициативу украинцев по увековечиванию боевых побратимов. Поэтому в Антарктиду со мной отправятся флаги бригады морской авиации Военно-Морских Сил ВС Украины, 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. А также флаг Десантно-штурмовых войск ВС Украины, ведь я являюсь офицером и нахожусь в оперативном резерве одной из бригад ДШВ, – сообщил Андрей Мочурад.

Журналист также намерен снять документальный фильм о деятельности украинских ученых на Южном полюсе.

Ранее УНИАН рассказывал, как живут украинские полярники на Южном полюсе планеты.