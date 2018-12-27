Кабмин ввел новый правовой режим комендантского часа и эта новость прошла мимо СМИ – Бирюков

В новостях не прошло, что Кабинет Министров проголосовал за постановление о правовом режиме комендантского часа, отметил советник президента.

Кабинет Министров Украины принял постановление, которым ввел новый правовой режим комендантского часа.

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Об этом на "Прямом" в ток-шоу "Ситуация" рассказал советник президента Украины Юрий Бирюков.

"Было озвучено, что за это время не было введено комендантского часа, при этом мало кто знает, что правовой режим комендантского часа был прописан еще в 1993 году и не соответствовал реалиям, никаким, абсолютно. Регламентировался тайным постановлением Кабинета Министров и для того, чтобы сейчас сделать это хоть чуточку более адекватным в текущем 2018 году была проведена массивная работа. В новостях не прошло, что Кабинет Министров проголосовал за постановление о правовом режиме комендантского часа", - рассказал Бирюков.