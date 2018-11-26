Военное положение не является объявлением войны, это форма подготовки к войне - Винник

Депутат отметил, что временное ограничение некоторых прав и свобод граждан Украины не является обязательным.

Правовой режим военного положения не является объявлением войны, это форма подготовки к войне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в комментарии журналистам народный депутат Иван Винник после заседания Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, на котором рассматривался проект закона, которым утверждается указ президента о введении военного положения в Украине.

По словам Винника, предлагается под общей координацией Генерального штаба Вооруженных сил Украины обеспечить реагирование всеми военными формированиями и подготовку всех сил к боевой готовности с целью отпора и сдерживания на любом участке границы или внутри страны агрессивных действий, которые могут произойти со стороны России.

Как сказал Винник, предлагается временное ограничение некоторых прав и свобод граждан Украины. Он отметил, что эти права и свободы могут быть ограничены, но не обязательно они будут ограничены.

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По его словам, есть прямое поручение Кабинету министров обеспечить финансирование Вооруженных сил Украины, в частности контингента, который будет готовиться к любым формам отпора и сдерживания врага.

Как сказал Винник, будет усилена охрана объектов критической инфраструктуры, охрана дипломатических представительств, а областные госадминистрации и Киевская городская госадминистрация должны провести мероприятия территориальной обороны. «То есть военные комиссариаты сделают соответствующий реестр призывников первой очереди, в частности, которые возвращались из зоны боевых действий и имеют соответствующий опыт», - отметил Винник.

Он подчеркнул, что таким образом Украина осуществляет ряд превентивных мер по обороне государства.

На уточняющий вопрос журналистов, может ли быть введено военное положение только на определенной территории Украины, Винник ответил: «Учитывая непредсказуемость возможных действий РФ, которые имеют союзнические государства, в том числе Беларусь, предлагается провести превентивные меры по отпору и сдерживанию любых форм агрессии на всей территории Украины».

Как сказал Винник, не обязательно, что сразу будет введен комендантский час, осуществлена мобилизация транспортных средств или проведено расквартирование военных, а также «вовсе не значит, что у нас объявляется всеобщая мобилизация».

«Просто президент получит право при эскалации ситуации объявлять мобилизацию в тех объемах и потребностях, которые, по его мнению как верховного главнокомандующего, необходимы для отпора и сдерживания агрессии», - пояснил он.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что СНБО предлагает для создания условий по противодействию вооруженной агрессии ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток.

Президент Украины Петр Порошенко поддержал введение военного положения.