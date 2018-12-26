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На Винниччине учитель истории вынужден зимовать в школьной библиотеке (видео)

16:47, 26 декабря 2018
Общество
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Когда его принимали на работу в сельскую школу, как пришлому, обещали служебное жилье. Но зато поселили в старом доме, в котором нет отопления.

Когда пришли морозы, учитель с вещами вынужден был переселиться. О быте между книжными полками рассказали журналисты.

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Теги: #учитель#Винниччина