На Винниччине учитель истории вынужден зимовать в школьной библиотеке (видео)

Сначала учителя поселили в старом доме, в котором нет отопления.

25-летний учитель истории вынужден зимовать в школьной библиотеке.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Когда его принимали на работу в сельскую школу, как пришлому, обещали служебное жилье. Но зато поселили в старом доме, в котором нет отопления.

Когда пришли морозы, учитель с вещами вынужден был переселиться. О быте между книжными полками рассказали журналисты.