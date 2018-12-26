Украинские звезды будут доставлять пиццу, чтобы собрать средства для военных

Мероприятие будет проходить в формате «аукциона» и случайного розыгрыша.

28 декабря – «крайний рабочий день» во многих офисах Украины. Чтобы собрать средства для военных и лично поздравить киевлян с Новым годом, в этот день лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк, актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев и вокалист группы «ДахаБраха» Марко Галаневич «переквалифицируются» на доставщиков пиццы.

Благотворительный фонд «Вернись живым» и «Pizza Veteranо» проводят акцию «Крайний день в офисе», чтобы собрать необходимую сумму для приобретения квадрокоптера для одного из подразделений ВСУ.

Мероприятие будет проходить в формате «аукциона» и случайного розыгрыша. Под постами «доставщиков» пиццы – Андрея Хлывнюка, Ахтема Сеитаблаева или Марка Галаневича – каждый желающий может в комментариях сделать ставку-заказ.

Аукцион стартовал сегодня в 8 утра и продлится до 17:00 четверга, 27 декабря. В офис, сотрудники которого сделают самый большой благотворительный взнос, приедет выбранная звезда и доставит пиццу от «Pizza Veterano».

"Те, кто сегодня и завтра сделают пожертвования для армии через наш фонд, могут также принять участие в случайном розыгрыше. Для этого под постами следует отметить, что сделан благотворительный взнос. Победителя, к которому также приедет звездный доставщик, мы выберем случайным образом. Доставка пиццы будет проходить в пятницу, 28 декабря, в городе Киеве. Ставки вы можете сделать по телефону: (068) 500-88-00", говорится в сообщении на странице фонда.

Председатель Фонда «Вернись живым» Виталий Дейнега отметил: «Сейчас в стране начинается время корпоративов и праздников. СМИ пишут про баснословные гонорары наших звезд в новогоднюю ночь. А мы просто захотели показать, что в Украине есть другая категория художников – художников, которым не все равно, и которые готовы превратиться в обычных доставщиков пиццы, чтобы сделать две вещи: поддержать людей с аналогичными ценностями и помочь армии».

Он также отметил, что в новый год стоит входить с чистой совестью и хорошим делом за спиной.

«Мы дадим вам шанс передать на фронт немножечко своей любви и сделать это в более чем достойной компании. Самое главное – это зайти в новый год человеком. А мы так можем называться, только когда способны испытывать любовь к другим. Об этом в моей любимой песне поет солист группы «Бумбокс», – подчеркнул Дейнега.

Отметим, что квадракоптер DJI Phantom 4Pro вместе со сменной батареей стоит около 55 тысяч гривен.

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