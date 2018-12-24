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Во Львовской области еще три прихода бывшей УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины

19:56, 24 декабря 2018
Общество
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На Львовщине уже четыре общины УПЦ МП перешли в ПЦУ / фото УНИАН

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Как сообщает религиозный интернет-ресурс «Духовное величие Львова», сегодня, 24 декабря, стало известно о переходе еще трех общин УПЦ МП на Львовщине в поместную православную церковь.

«Стало известно о переходе еще трех общин УПЦ МП на Львовщине в Поместную православную церковь, а именно: из сел Песчаны и Верчаны Стрыйского района и города Угнев Сокальского района», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря приход храма святых апостолов Петра и Павла УПЦ МП в Жовкве первым на Львовщине решил перейти в Православную церковь Украины.

Храм святых Петра и Павла был крупнейшим храмом Львовской епархии УПЦ (МП).

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Теги: #Львовская область#УПЦ МП#ПЦУ