Во Львовской области еще три прихода бывшей УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины

Перешли в ПЦУ общины сел Песчаны и Верчаны Стрыйского района и города Угнев Сокальского района.

Во Львовской области уже четыре общины УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины.

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Как сообщает религиозный интернет-ресурс «Духовное величие Львова», сегодня, 24 декабря, стало известно о переходе еще трех общин УПЦ МП на Львовщине в поместную православную церковь.

«Стало известно о переходе еще трех общин УПЦ МП на Львовщине в Поместную православную церковь, а именно: из сел Песчаны и Верчаны Стрыйского района и города Угнев Сокальского района», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря приход храма святых апостолов Петра и Павла УПЦ МП в Жовкве первым на Львовщине решил перейти в Православную церковь Украины.

Храм святых Петра и Павла был крупнейшим храмом Львовской епархии УПЦ (МП).