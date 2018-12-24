Во Львовской области еще три прихода бывшей УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины
Во Львовской области уже четыре общины УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины.
Читайте также"Потеряли бы томос": Филарет объяснил, почему не претендовал на пост главы ПЦУ
Как сообщает религиозный интернет-ресурс «Духовное величие Львова», сегодня, 24 декабря, стало известно о переходе еще трех общин УПЦ МП на Львовщине в поместную православную церковь.
«Стало известно о переходе еще трех общин УПЦ МП на Львовщине в Поместную православную церковь, а именно: из сел Песчаны и Верчаны Стрыйского района и города Угнев Сокальского района», - отмечается в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 22 декабря приход храма святых апостолов Петра и Павла УПЦ МП в Жовкве первым на Львовщине решил перейти в Православную церковь Украины.
Храм святых Петра и Павла был крупнейшим храмом Львовской епархии УПЦ (МП).