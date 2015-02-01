В Луганской области покончил с собой судья
19:47, 01 февраля 2015Общество
6753 0
Вчера, 31 января, в Северодонецке Луганской области судья апелляционного суда Луганской области совершил самоубийство в гостиничном номере.
Сейчас проводится проверка / УНИАН
Как сообщила на своей странице в социальной сети Facebook начальник пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел в Луганской области Татьяна Погукай, "вчера в 08.30 поступило сообщение о том, что в номере № 6 гостиничного комплекса «Ксанаду», расположенного на пр. Советский, в ванной комнате покончил жизнь самоубийством путем повешения судья апелляционного суда Луганской области, 1957 г.р.".
Читайте такжеСМИ: в Париже найден мертвым комиссар, который расследовал дело Charlie Hebdo
Проводится проверка.
Ранее сообщалось, что экс-председатель Харьковского облсовета покончил жизнь самоубийством. По предварительным данным, мужчина повесился.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter