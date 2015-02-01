В Луганской области покончил с собой судья

Как сообщила на своей странице в социальной сети Facebook начальник пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел в Луганской области Татьяна Погукай, "вчера в 08.30 поступило сообщение о том, что в номере № 6 гостиничного комплекса «Ксанаду», расположенного на пр. Советский, в ванной комнате покончил жизнь самоубийством путем повешения судья апелляционного суда Луганской области, 1957 г.р.".

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Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что экс-председатель Харьковского облсовета покончил жизнь самоубийством. По предварительным данным, мужчина повесился.