В Болгарии под подаренной Россией елкой устроили акцию против морской агрессии РФ (фото)

Полицейские начали срывать с елки открытки, кораблики и флажки Украины и Болгарии, которые были развешаны в знак протеста против российской агрессии.

В столице Болгарии Софии полиция помешала протестной акции возле новогодней елки, которая была подарена Россией, под которой активисты требовали освобождения пленных моряков Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает болгарское издание Faktor.bg.

В частности, сообщается, что активисты махали украинским флагом и плакатами с требованием остановить российскую агрессию.

Читайте такжеУкраинские моряки в плену РФ: суд оккупантов отклонил апелляционные жалобы 9 пленников

"Болгары и украинцы собрались сегодня в 15:00 возле собора Святого Воскресения, перед скандальной новогодней елкой, которую посол России Анатолий Макаров подарил жителям Софии несколько дней назад от имени правительства в Москве. Их акция - протест против агрессивной российской политики. Граждане требовали свободы для украинских моряков, арестованных в Керченском проливе. Недовольные политикой Кремля махали украинским флагом и плакатами с требованием остановить российскую агрессию", - говорится в сообщении.

Так, участники акции разместили у подножия елки символические кораблики с именами пленных моряков, которые в дальнейшем повесили на само дерево, вместе с открытками против агрессии РФ. Однако на место происшествия вызвали полицию, которая идентифицировала всех участников. Кроме того, полицейские начали срывать с елки открытки, кораблики и флажки Украины и Болгарии.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу», а также катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их доставили в московских СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».