Пленный моряк с «Яны Капу» учит соседа по камере украинскому языку – адвокат

По словам адвоката, на допросе во время следственных действий Евгений Семидоцкий отметил, что является военнопленным.

Адвокат Николай Фомин накануне посетил в московском СИЗО пленного украинского военного моряка с рейдового буксира «Яны Капу» Евгения Семидоцкого и рассказал о его состоянии и быту в камере.

Об этом в Фейсбуке написал российский адвокат Николай Полозов.

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«Евгений имеет хорошее настроение. Физически чувствует себя хорошо, ни на что не жаловался. Удерживают его в двухместной камере с обвиняемым по другому уголовному делу. Евгений учит его украинскому языку. В связи с незаконными действиями оперативников ФСБ относительно побуждения украинских моряков к признанию вины в уголовном преступлении Евгений был предупрежден адвокатом о таких «визитах». Список необходимых вещей для Евгения был передан волонтерам», – сообщил Полозов.

По словам адвоката, на допросе во время следственных действий Евгений Семидоцкий отметил, что является военнопленным. Он стал 18-ым моряком, который заявил о себе как военнопленном следователю ФСБ.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что самому младшему из захваченных ФСБ у берегов оккупированного Крыма украинских военных Андрею Ейдеру, который находится в московском СИЗО «Матросская тишина», 20 декабря исполнилось 19 лет.

25 ноября российские силовики в Керченском проливе открыли огонь по украинским кораблям, захватили их и 24 членов их экипажей. Трое моряков при этом были ранены. Всех захваченных украинцев удерживают в СИЗО в Москве. Украинская власть признает их военнопленными.

Действия России в районе Керченского пролива критикуют в ряде европейских стран и США. В НАТО заявили, что внимательно следят за развитием событий в Керченском проливе и призвали к сдержанности и деэскалации напряжения.