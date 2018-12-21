Минюст предлагает отменить пожизненное заключение для женщин (видео)

Сейчас в Украине пожизненное заключение отбывают 22 женщины.

Министерство юстиции Украины выступает с инициативой отмены пожизненного заключения для женщин.

О таком сказал в эфире "5 канала" заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.

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"Мы выступаем с инициативой рассмотрения отмены пожизненного заключения для женщин в Украине. Однако этот вопрос еще даже нормально не оговорено. Мы просто опираемся на опыт, который существует в мире, и говорим: "Да, пожалуй, надо увеличить самый большой срок заключения. Например, он у нас сегодня 15 лет, а сделать – 20-25 лет". Но практика, которая существует в мире, доказывает, что пожизненное заключение для женщин нецелесообразно", – отмечает заместитель главы ведомства.

Он объясняет, почему Минюст хочет таких изменений только для женщин.

"Процент пожизненно заключенных женщин в Украине очень мал. В общем "пожизненников" 1500 человек сейчас, из которых 22 – женщины... У женщин динамика изменений (раскаяния) лучше, чем у мужчин. И вопрос в том, если человек готов вернуться в общество – надо его возвращать. Так, это может быть через 20, 25 лет, но вместе с тем, пожизненное для женщин – даже корифеи пенитенциарной системы считают, что это нецелесообразно", – отмечает Чериншов.