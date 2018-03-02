"Хочу вернуть свое доброе имя": первая приговоренная к пожизненному заключению и помилованная женщина в Украине (видео)

Женщина будет доказывать, что не причастна к преступлениям, за которые отсидела 20 лет.

Порошенко помиловал единственную в Украине женщину, приговоренную к пожизненному заключению за двойное убийство.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Помилованная приговоренная к пожизненному заключению Любовь Кушинская, которая за убийство отсидела 20 лет теперь выйдет на свободу.

Кушинская дала эксклюзивное интервью прямо в Качановской колонии на Харьковщине. Женщина радуется известию об освобождении. Новость уже успела сообщить дочери, которая живет за границей. Кушинскую признали виновной в убийстве львовского врача и его зятя в 1997 году.

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Обвинение считало, что Кушинская совершил преступление, чтобы завладеть квартирой одного из убитых. Суд присудил ему пожизненное заключение - и таким образом она стала первой женщиной в Украине, которая должна была бы провести за решеткой всю жизнь. Это и стало одним из факторов для ее помилования, сообщили в Министерстве юстиции. К тому же, ее дело действительно сомнительное, на что указывают тесты на детекторе лжи.

Своей вины женщина так и не признала и будет добиваться пересмотра производства - уже на свободе.

"Я хочу вернуть свое доброе имя. Буду настаивать на оправдании, потому что я преступления не совершала. Я к нему не причастна. И я уверена, что буду оправдана. В первую очередь я хочу пойти в церковь", - говорит Кушинская.