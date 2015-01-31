Террорист Моторола участвовал в пророссийских митингах в Харькове
01:45, 31 января 2015Общество
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Боевик Моторола - россиянин, что воюет за террористов "ДНР" - в марте прошлого года притворялся недовольным "хунтой" харьковчанином.
Моторола участвовал в пророссийских митингах в Харькове / Скриншот
На видео с митинга сторонников "русского мира" от 16 марта 2014 года видно, как Моторола стоял за спиной оратора, который призывал Путина ввести войска в Харьков, передает ТСН.
Сам Моторола ничего не говорил, но внимательно наблюдал за толпой митингующих.
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Террорист появляется на видео на 5.55 минуте.
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