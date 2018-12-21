Митрополит Епифаний раскрыл численность приходов ПЦУ

Владыка подчеркнул, что качество приходов должно быть важнее количества.

Православная Церковь Украины на старте своей жизни насчитывает около семи тысяч приходов.

Об этом в эфире программы "Право на власть" на "1+1" заявил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, передает ТСН.

"Сейчас Православная Церковь Украины насчитывает примерно 7 тысяч приходов", - сказал владыка. И добавил, что он ожидает роста количества общин уже после получения Томоса об автокефалии.

Вместе с тем, митрополит дал понять, что не считает погоню за численностью правильным путем развития для церкви. Именно поэтому он не захотел отвечать на вопрос, сколько приходов можно ожидать в составе ПЦУ на конец следующего года. "Я бы не хотел ставить задачу, чтобы количественно увеличить", - пояснил предстоятель. "Переходы должны происходить только свободным путем, чтобы община проявляла право свободного выбора", - пояснил Епифаний.

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Как сообщалось, ранее владыка заявил, что отношения между православными христианами в Украине должны быть мирными и конструктивными, поэтому руководство Поместной Церкви открыто к диалогу с духовенством Московского патриархата. "Поздороваюсь, конечно", - ответил он на вопрос о том, будет здороваться с митрополитом Московского патриархата Онуфрием при встрече. "Нам нужно вести диалог", - добавил Епифаний.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине. 6 января в Стамбуле он получит томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.

Официальное название единой поместной церкви - Православная церковь Украины.

Титул предстоятеля Православной церкви Украины - блаженнейший Епифаний, митрополит Киевский и всея Украины.