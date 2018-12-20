Прыжки через скакалку: в Днепре состоялся ЛомаЧелендж (видео)

Флешмоб начал чемпион мира по боксу Василий Ломаченко.

Прыгнуть со скакалкой сотню раз за 50 секунд - так называемый ЛомаЧелендж состоялся в Днепре.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Флешмоб по массовым прыжкам через скакалку еще осенью начал чемпион мира по боксу Василий Ломаченко.

К флешмобу уже присоединились такие звезды спорта, как Александр Усик, Рой Джонс и легкоатлетка Юлия Левченко.

Суть соревнований - как можно больше раз прыгнуть через скакалку за 50 секунд.

В Днепре принять участие в ЛомаЧелендже собрались 50 человек в возрасте от 11 до 50 лет. Еще несколько сот активно болели.

Наблюдал за ходом соревнований сам Василий Ломаченко. Он охотно общался с участниками и объяснял, для чего собственно начал этот флешмоб.