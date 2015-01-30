Ради режима Путина россияне готовы отказаться от западных продуктов и путешествий – исследование

Об этом сообщили в институте социологии Российской академии наук, передает «Украинская правда» со ссылкой на "Новую газету".

Так, согласно данным опроса, 80% опрошенных готовы отказаться от продовольствия из стран Запада для "укрепления страны".

64% россиян готовы отказать себе в западных товарах длительного пользования, а 55% готовы не ездить в ЕС и США.

51% опрошенных граждан РФ готовы отказаться от хранения денег в валюте (37% сказали, что их это не касается), а 46% могут отказаться от карт MasterCard и Visa, если это поможет России.

Читайте такжеБольшинство россиян одобряет широкие полномочия спецслужб - опрос

А вот от интернета и соцсетей готовы отказаться лишь 37% опрошенных, 41% - не готовы к этому.

Не готовы россияне и к возможному ухудшению жизни.

82% не согласны на повышение налогов, а 84% против замораживания зарплат и пенсий, какое бы влияние это не имело на страну.