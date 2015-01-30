Сегодня исполняется 85 лет со дня рождения классика детской литературы Всеволода Нестайко

Об этом сообщает пресс-служба компании Google, подготовившей к юбилею писателя очередной "дудл" - свой видоизмененный логотип на главной странице поисковика.

Для многих украинцев его “Тореадоры из Васюковки” стали любимой книгой детства. Дудл отражает один из самых ярких моментов повести, когда герои книги Ява и Павлуша решили стать тореадорами и сразиться с коровой по кличке Контрибуция.

Всеволод Нестайко родился 30 января 1930 года в городе Бердичев, Житомирской области. Детство у будущего писателя было непростым - когда ему было всего три года, погиб его отец. После этого семья переехала в Киев. Когда Всеволоду исполнилось 11 лет, началась война. Как сам Нестайко потом писал, “когда я стал по-настоящему взрослым, мне ужасно захотелось вернуться обратно в детство - доиграть, досмеяться, допроказничать... Выход был один - стать детским писателем”.

Читайте такжеВ столице Иордании установлена мемориальная доска в честь Тараса ШевченкоЗа почти пятьдесят лет творчества Всеволод Нестайко написал и издал около сорока книг рассказов, сказок, повестей и пьес. И все свои произведения он пытался писать как можно веселее. Но, наверно, с самым большим наслаждением, как Всеволод Зиновьевич признавался сам, он писал о приключениях Явы и Павлуши. Все началось с двух рассказов - “Приключение в кукурузе” и “Тореадоры из Васюковки”, которые были напечатаны в 1963 году. Главные герои оказались такими находчивыми и непоседливыми, и так понравились читателям, что через год появилась повесть “Приключения Робинзона Кукурузо”. В 1966 году вышла вторая повесть о двух проказниках - “Незнакомец из тринадцатой квартиры”. И, наконец, - повесть “Тайна трех неизвестных”, которые и составили роман-трилогию “Тореадоры из Васюковки”.

“Тореадоры из Васюковки” разошлись по миру сотнями тысяч экземпляров, роман был переведен почти на 20 языков. В 1979 году решением Международного совета по детской и юношеской литературе трилогия “Тореадоры из Васюковки” была внесена в Особый почетный список Г. Х. Андерсена, как одно из самых выдающихся произведений современной детской литературы.

В 2004 году Всеволод Нестайко решил вернуться к “Тореадорам” и, не отказываясь от предыдущего текста книжки, вместе с поэтом и редактором Иваном Малковичем обработал и опубликовал новую авторскую редакцию книги “Тореадоры из Васюковки”, убрав из текста некоторые неизбежные идеологические наслоения прошлого времени, а также детали, непонятные современному читателю. Автор добавил к сюжету новые эпизоды, сделав любимую книгу многих украинцев более увлекательной.

В свое время Всеволод Нестайко пожелал своим читателям: “Не спешите, как я когда-то, вырастать скорее. Потому что детские годы неповторимые. И если Ява и Павлуша помогут вам на какие-то минуты острее почувствовать радость веселого, щедрого на приключения и выходки детства, я буду счастлив”.

Всеволод Нестайко умер 16 августа 2014 года.

В 1965 году на Харьковской киностудии был снят короткометражный фильм по мотивам повести "Тореадоры из Васюковки".