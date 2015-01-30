Сегодня исполняется 85 лет со дня рождения классика детской литературы Всеволода Нестайко
Сегодня исполняется 85 лет со дня рождения классика современной украинской детской литературы Всеволода Зиновьевича Нестайко.
Об этом сообщает пресс-служба компании Google, подготовившей к юбилею писателя очередной "дудл" - свой видоизмененный логотип на главной странице поисковика.
Для многих украинцев его “Тореадоры из Васюковки” стали любимой книгой детства. Дудл отражает один из самых ярких моментов повести, когда герои книги Ява и Павлуша решили стать тореадорами и сразиться с коровой по кличке Контрибуция.
Всеволод Нестайко родился 30 января 1930 года в городе Бердичев, Житомирской области. Детство у будущего писателя было непростым - когда ему было всего три года, погиб его отец. После этого семья переехала в Киев. Когда Всеволоду исполнилось 11 лет, началась война. Как сам Нестайко потом писал, “когда я стал по-настоящему взрослым, мне ужасно захотелось вернуться обратно в детство - доиграть, досмеяться, допроказничать... Выход был один - стать детским писателем”.
Читайте такжеВ столице Иордании установлена мемориальная доска в честь Тараса ШевченкоЗа почти пятьдесят лет творчества Всеволод Нестайко написал и издал около сорока книг рассказов, сказок, повестей и пьес. И все свои произведения он пытался писать как можно веселее. Но, наверно, с самым большим наслаждением, как Всеволод Зиновьевич признавался сам, он писал о приключениях Явы и Павлуши. Все началось с двух рассказов - “Приключение в кукурузе” и “Тореадоры из Васюковки”, которые были напечатаны в 1963 году. Главные герои оказались такими находчивыми и непоседливыми, и так понравились читателям, что через год появилась повесть “Приключения Робинзона Кукурузо”. В 1966 году вышла вторая повесть о двух проказниках - “Незнакомец из тринадцатой квартиры”. И, наконец, - повесть “Тайна трех неизвестных”, которые и составили роман-трилогию “Тореадоры из Васюковки”.
“Тореадоры из Васюковки” разошлись по миру сотнями тысяч экземпляров, роман был переведен почти на 20 языков. В 1979 году решением Международного совета по детской и юношеской литературе трилогия “Тореадоры из Васюковки” была внесена в Особый почетный список Г. Х. Андерсена, как одно из самых выдающихся произведений современной детской литературы.
В 2004 году Всеволод Нестайко решил вернуться к “Тореадорам” и, не отказываясь от предыдущего текста книжки, вместе с поэтом и редактором Иваном Малковичем обработал и опубликовал новую авторскую редакцию книги “Тореадоры из Васюковки”, убрав из текста некоторые неизбежные идеологические наслоения прошлого времени, а также детали, непонятные современному читателю. Автор добавил к сюжету новые эпизоды, сделав любимую книгу многих украинцев более увлекательной.
В свое время Всеволод Нестайко пожелал своим читателям: “Не спешите, как я когда-то, вырастать скорее. Потому что детские годы неповторимые. И если Ява и Павлуша помогут вам на какие-то минуты острее почувствовать радость веселого, щедрого на приключения и выходки детства, я буду счастлив”.
Всеволод Нестайко умер 16 августа 2014 года.
В 1965 году на Харьковской киностудии был снят короткометражный фильм по мотивам повести "Тореадоры из Васюковки".