Уже без костылей: актер "Дизель шоу" впервые вышел на сцену после рокового ДТП (фото)

Егор Крутоголов рассказал, что коллектив "Квартет И" по своей сплоченности и дружбе, очень напомнил ему коллег из "Дизель Шоу" только через 10 лет.

Актер и художественный руководитель "Дизель Шоу" Егор Крутоголов, который пострадал в ДТП, унесшем жизнь Марины Поплавской, 15 и 16 декабря вышел на сцену вместе с известным российским коллективом "Квартет И". Актер принял участие в спектакле "В Бореньке чего-то нет".

На своей странице в Instagram артист рассказал, что коллектив по своей сплоченности и дружбе, очень напомнил ему коллег из "Дизель Шоу" только через 10 лет.

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"Я благодарен судьбе за то, что мне довелось играть в спектакле, который впечатлил меня более, чем что-либо на театральной сцене. «В Бореньке чего-то нет..» - это спектакль Квартета И, который вряд ли можно сравнить с каким-либо другим. Это уникальная история, сыгранная уникальным коллективом, каждая единица которого является уникальной. Я бы хотел поблагодарить за доверие, поддержку и честь играть с вами на одной сцене и при этом чувствовать себя равным. За эти 2 дня и два спектакля я не просто проникся, я полюбил этот легендарный коллектив, который так похож на мой, только через 10 лет", - рассыпался в словах благодарности актер.

Как сообщал УНИАН, 20 октября под Киевом произошло ДТП, в котором столкнулись автобус с артистами "Дизель Шоу" и грузовик. Авария произошла утром на Житомирской трассе. В результате ДТП скончалась любимица публики Марина Поплавская.