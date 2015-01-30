В Генштабе заявили, что мобилизация военнообязанных женщин пройдет на добровольной основе

Мобилизация женщин в Вооруженные силы Украины будет проходить на добровольной основе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил и.о. спикера Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

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В частности, он отметил, что в рамках мобилизации будут призываться все категории лиц, которые являются военнообязанными, в том числе медсестры, офицеры и сержанты.

"Учитывая тот факт, что мобилизационные задачи по этим специальностям относительно небольшие, то в первую очередь ВСУ рассчитывают на мотивированных и добровольцев. Случаи призыва женщин на эти должности будут единичными", - пояснил Селезнев.