Мобилизация среди женщин будет исключительно добровольной – эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я думаю, что этот процесс (мобилизация среди женщин - УНИАН) будет проходить исключительно в добровольном порядке и только для того, чтобы сохранить гендерное равноправие, потому что очень многие женщины обижались, что ущемляют их права и не дают поучаствовать (в АТО – УНИАН)», - сообщил он.

Читайте такжеНа Харьковщине мобилизуют на тысячу человек больше, чем планировалось«Для женщин в Вооруженных силах достаточно много специальностей, где они могут приложить свои усилия – это связь, материальное, медицинское обеспечение. Сейчас около 4 тысяч человек, среди них наверное большинство женщин, проходят медицинскую переподготовку для того чтобы участвовать если не в зоне АТО, то в тех госпиталях и лагерях, куда попадают наши раненые бойцы», - добавил Сунгуровский.

Как сообщал УНИАН, предполагается, что три этапа мобилизации в 2015 году продлятся с января по август.

Первый начнется 20 января и продлится 90 дней, второй - ориентировочно с апреля и продлится 60 дней, а третий этап начнется с июня и также продлится в течение 60 дней.

В течение года в ряды Вооруженных сил Украины планируется мобилизовать 200 тыс. украинцев. Также в 2015 году планируется провести призыв 40 тысяч граждан на срочную военную службу.