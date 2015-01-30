На Днепропетровщине СБУ задержала «полицая ДНР»

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области, под руководством инструкторов ФСБ России «полицай» прошел выучку по рукопашному бою, тактической и огневой подготовке в тренировочном лагере, развернутом на подконтрольной террористам территории Донбасса.

Установлено, что по окончании учебного курса он был направлен в один из районов Днепропетровской области с заданием собирать разведданные о расположении украинских позиций, блокпостов, военной техники. Собранные сведения злоумышленник передавал боевикам «ДНР», а те направляли ему указания по подготовке подрывных акций в населенных пунктах региона.

Во время задержания у «полицая» изъята боевая граната «Ф-1».

Читайте такжеСБУ задержала диверсантов, собиравшихся устроить расправу над семьей предпринимателя, надев украинскую формуСледователи УСБУ в Днепропетровской области злоумышленник уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается следствие.