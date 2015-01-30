Умер народный артист Украины Виктор Шпортько

О печальную новость сообщила на свой странице в Фейсбук телеведущая Соломия Витвицкая.

"На прошлой неделе ему неудачно сделали достаточно простую операцию в одной из лучших клиник столицы. Сегодня пытались исправить ошибку, сделали еще одну операцию. И сердце не выдержало", - написала Витвицкая.

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"У Виктора Михайловича был красивый и чистый голос. У Виктора всегда находились время и слова для каждого. У него были свои сторонники и ученики, но Виктору Шпортько, как и большинству украинских артистов не было места в украинском эфире... Теперь его голос добавится к ангельскому хору...", - написала заслуженная артистка Украины Анжелика Рудницкая.

В творческом багаже артиста альбомы "Я Виктор", "Облетает пион", "Мы Украинцы", "Тропинка к Иисусу", много известных песен, которые будут помнить долгие годы.