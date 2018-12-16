На церемонии вручения премий Европейской киноакадемии вспомнили о Сенцове (видео)

Заместитель главы Европейской киноакадемии Майк Доуни отметил, что ровно год назад мечтал о том, чтобы Олег Сенцов стоял с ним на одной сцене и отмечал возвращение к свободе.

На церемонии вручения премий Европейской киноакадемии вспомнили о заключенном в России украинского кинорежиссере Олеге Сенцове и художественном руководителе московского театра «Гоголь-центр» режиссере Кирилле Серебренникове. Соответствующее видео опубликовано на странице в Фейсбуке.

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«То, что происходит с Олегом Сенцовым – огромное неуважение к культуре и свободе творчества. Мы должны говорить о тех, кто из-за цензуры и несвободы не может сейчас ответить», – сказала член Европейской киноакадемии Агнежка Олланд во время церемонии.

Заместитель главы Европейской киноакадемии Майк Доуни отметил, что ровно год назад мечтал о том, чтобы Олег Сенцов стоял с ним на одной сцене и отмечал возвращение к свободе.

Сенцов «письменно согласился на прием пищи» после 145 дней голодовки с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах.