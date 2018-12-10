"Лицо неживого цвета, чернеют руки": сестра Савченко рассказала о ее состоянии

"Она выглядит очень плохо. Когда человек так внезапно переходит на сухой голод, он угасает на глазах", - заявила сестра Савченко.

Народный депутат Надежда Савченко, которая 5 декабря объявила сухую голодовку, находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила ее сестра Вера на своей странице в Facebook.

"Только что была у Надежды на свидании. Пятый день сухого голода! Она выглядит очень плохо. Когда человек так внезапно переходит на сухой голод, он угасает на глазах. Лицо неживого цвета... И чернеют руки от сгущенной крови в сосудах. Ночью судороги. Почки болят. Глаза светятся еще жизнью..." - написала она.

По словам Веры Савченко, она не видела свою сестру такой никогда - "ни в российских тюрьмах, ни в украинских, ни на войне".

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Ранее сообщалось, что Савченко объявила сухую голодовку «до момента обеспечения прав и свобод согласно Конституции Украины и действующего законодательства».

Напомним, Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Рады после того, как парламент снял с него неприкосновенность. Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захват государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовление к террористического акта, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Сама народный депутат отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власть.