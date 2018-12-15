Иностранный студент с "нецензурной" фамилией судился из-за ошибки при ее переводе на украинский

Из-за ошибки при транслитерации фамилии студент не мог защитить кандидатскую диссертацию.

Иностранный студент Одесского национального политехнического института на имя Vu Ngoc Huy в суде отстоял право правильного написания своей фамилии на украинском.

Vu Ngoc Huy во время зачисления на 1-й курс университета в 2005 году предоставил паспорт и визу на въезд в Украину - в визе неправильно транслитерировали с английского и написали его имя как «Ву Нгок Хиу», сообщает Громадське.

С таким ошибочным написанием имени студента зачислили в университет и соответственно на него и выдали дипломы бакалавра и магистра.

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Из-за ошибки в фамилии студент не мог защитить кандидатскую диссертацию, ведь согласно документам, человек с правильным украинским переводом имени «Ву Нгок Хуй» якобы вообще не имеет высшего образования в украинском вузе. Вид на жительство с правильным переводом студенту выдали уже в 2014 году.

Следовательно, студент обратился в суд, от которого просил признать получение им высшего образования, что бы подтвердил и университет и разрешил студенту Vu Ngoc Huy защитить диссертацию.

Суд удовлетворил требования студента и подтвердил, что дипломы на фамилию Хиу принадлежат человеку на имя Vu Ngoc Huy (Ву Нгок Хуй на украинском).