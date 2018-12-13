Украинским военным передали новейшие системы связи от НАТО

Ранее в НАТО заявили, что до конца этого года передадут Вооруженным силам Украины защищенные средства связи.

Переданные Вооруженным силам Украины защищенные средства связи от стран-союзников Организации Североатлантического договора (НАТО) сегодня самолетом будут доставлены в Украину.

Об этом говорится в сообщении миссии Украины при НАТО в Facebook.

"В этом году Вооруженные силы Украины получат новогодние подарки от НАТО раньше", - отметили украинские дипломаты.

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"В рамках имплементации Трастового фонда НАТО по усовершенствованию системы командования, управления, связи и обмена информацией (C4) Украина получила сегодня оборудование, которое значительно улучшит возможности системы управления и связи наших Вооруженных сил. Груз уже в воздухе и скоро будет доставлен по назначению", - говорится в сообщении.

"Мы благодарим страны-контрибуторы этого трастового фонда - Австралию, Великобританию, Данию, Исландию, Канаду, Латвию, Литву, Германию, Польшу, США и Турцию за предоставление Украине такой необходимой практической помощи. Современное оборудование, которое будет способствовать защите территориальной целостности и суверенитета нашего государства - замечательный новогодний подарок от НАТО всем украинцам!" - заявили дипломаты.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 декабря, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны-союзники НАТО до конца этого года передадут Вооруженным силам Украины защищенные средства связи.