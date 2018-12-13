ВСУ получат защищенные средства связи от союзников НАТО уже до конца этого года – Столтенберг

НАТО предоставляет Украине твердую политическую и практическую поддержку, заверил генсек Альянса.

Генеральный секретарь Организации североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг сообщил, что страны-союзники НАТО до конца этого года передадут Вооруженным силам Украины защищенные средства связи.

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Об этом генсек НАТО сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Брюсселе, которая транслировалась на сайте НАТО.

"НАТО предоставляет Украине твердую политическую и твердую практическую поддержку. К ним относятся около 40 миллионов евро, которые обязались предоставить союзники для трастовых фондов Украина-НАТО", - подчеркнул Столтенберг.

"Один такой трастовый фонд помогает Украине улучшить командование и контроль, а также коммуникацию. И сегодня я сказал президенту Порошенко, что мы предоставим защищенные средства связи для украинских Вооруженных сил до конца этого года", - подчеркнул Столтенберг.

"Мы также поддерживаем Украину с целью улучшения ее военно-морского потенциала, логистики и кибербезопасности", - заявил Столтенберг.