Суд приговорил к 15 годам россиянина, готовившего диверсантов "ДНР"

Уроженец Донецкой области имел опыт прохождения службы в пограничных войсках, работал в налоговой полиции РФ в должности главного специалиста по разработке и проведению оперативных и боевых мероприятий.

Коллегия судей Октябрьского районного суда Мариуполя заочно вынесла обвинительный приговор гражданину Российской Федерации, сотрудничавшему с террористической организацией «ДНР».

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным следствия, обвиняемый - уроженец Донецкой области, гражданин РФ, имел высшее военное образование, опыт прохождения службы в российских погранвойсках и налоговой полиции в должности главного специалиста по разработке и проведению оперативных и боевых мероприятий.

В 2014 году он выступал куратором одной из террористических групп «ДНР», действовавших на территории Мариуполя.

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Обвиняемый передавал задачи по проведению разведывательно-диверсионной деятельности на территории города и в дальнейшем осуществлял передачу полученной информации руководству так называемого «батальона «Восток» террористической организации «ДНР».

Также россиянин руководил группой граждан Украины, которых обучали диверсионно-разведывательной работе в условиях города на территории Кадамовского полигона ВС РФ в Ростовской области, и предоставил им для общения на гражданских частотах 10 радиостанций, что позволило последним, по его указаниям, осуществлять разведку и диверсионно-террористические мероприятия на территории Мариуполя. После задержания части террористов деятельность указанных групп пресечена сотрудниками Управления СБ Украины в Донецкой области.

Кроме того, обвиняемый участвовал в вооруженном сопротивлении украинским защитникам во время захвата террористами стратегически важного объекта - кургана «Саур-Могила», а также занимал должность начальника одного из департаментов «Совета безопасности ДНР» и советника по вопросам руководства так называемыми «внутренними войсками МВД ДНР».

Суд, рассмотрев уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (участие в создании террористической группы или террористической организации) УК Украины и признав доводы публичного обвинения вполне взвешенными и обоснованными, назначил гражданину РФ заочное наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.