Террорист Бородай озвучил грезы российских наемников на Донбассе

По словам террориста "ЛНР" и "ДНР" создавали в качестве "временной меры".

Террорист РФ Александр Бородай заявил, что российские наемники и он лично вторглись на Донбасс не для создания "республик" "ДНР" и "ЛНР".

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Об этом боевик рассказал в интервью СМИ оккупантов. "Целью создания республик было их присоединение к Российской Федерации. Республики создавались как вынужденная, временная мера... Мы все стремимся к тому, чтобы Донбасс стал частью РФ", - заявил террорист.

Напомним, 4 апреля на сайте Ukraina.ru вышло интервью с российским террористом Борадаем, которого Кремль назначил первым руководителем оккупированной части Донецкой области в 2014 году. Сейчас Бородай возглавляет так называемый «союз» российских добровольцев, воевавших на Донбассе.

В интервью, в частности, Бородай отметил, что в 2014 году законному мэру Донецка Александру Лукьянченко заявил, что Россия пришла в Донецк навсегда.