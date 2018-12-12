День Андрея Первозванного: традиции, приметы, что нельзя делать в этот праздник

Родители дочерей и девушки на Андрея Первозванного просят об удачном замужестве.

13 декабря православные христиане отмечают День памяти апостола Андрея Первозванного. Это не только церковный праздник, в народе он называется Калита. В этот день молодежь устраивает гуляния, кроме того, незамужние девушки в ночь на 13-ое число гадают на суженого.

Известно, что апостол Андрей Первозванный – покровитель профессий, связанных с морем.

День Андрея: история праздника

Христианская легенда гласит, что святой Андрей назван Первозванным, потому что был призван первым из 12 апостолов и учеников Иисуса Христа. Он был свидетелем служений спасителя, его распятия и воскресения из мертвых.

По преданию, апостол Андрей проповедовал в Крыму, потом по Днепру дошел до места, где впоследствии возник Киев. "На горах этих воссияет благодать Божия: великий город будет здесь", - сказал апостол ученикам.

Он был распят в греческом городе Патры (Патрас) на кресте, имевшем X-образную форму. Впоследствии этот крест получил название Андреевский.

Хотя Андрей Первозванный – христианский святой, однако народные традиции, обычаи и обряды в этот день имеют дохристианский характер, например, гадания на судьбу.

День Андрея Первозванного: традиции

Согласно украинской традиции, на Андрея Первозванного девушки и женщины гадают. Также молодежь собирается вместе, чтобы выполнить обряд "кусание Калиты" - парни должны, не засмеявшись, верхом на кочерге подпрыгнуть и откусить кусок калиты. Тем, кому это удается - судьба сулит счастливую женитьбу, а кто был не очень проворным - уходил от калиты с вымазанным сажей лицом.

Стоит отметить, что церковь запрещает такие развлечения. Во-первых, праздник приходится на Рождественский пост, во-вторых, гадания считаются грехом.

Поэтому церковь рекомендует на Андрея пойти в храм на службу и помолиться, у незамужних женщин есть шанс в этот день вымолить себе счастливую семейную жизнь.

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Приметы на День Андрея

По Дню Андрея Первозванного, как и по многим прочим праздникам, старались предсказывать погоду.

Если в этот день идет снег - зима будет долгой и морозной

Если снег выпал до 13 декабря - зима будет теплой и мягкой

Солнечная погода в этот день сулит богатый урожай в следующем году

Что нельзя делать на День Андрея Первозванного

- работать по дому;

- шить;

- ткать;

- прясть;

- гадать – но это – церковный запрет, в народе считается, что в этот праздник девушкам и женщинам можно гадать на свою судьбу и суженого;

- устраивать шумные гуляния с алкоголем.

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