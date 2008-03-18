Черновецкий приказал выдавать одиноким матерям еще по 50 грн. в месяц

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение о предоставлении ежемесячной материальной помощи одиноким матерям Киева дополнительно к государственной помощи, предусмотренной Законом Украины «О государственной помощи семьям с детьми».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по словам заместителя председателя КГГА Ирэны КИЛЬЧИЦКОЙ, распоряжение подписано с целью дополнительной социальной защиты одиноких матерей столицы.

Этим распоряжением предусмотрено выделить почти 14 млн. грн. для предоставления с 1 января по 31 декабря 2008 года ежемесячной адресной материальной помощи в размере 50 грн. каждой одинокой матери, которая получает государственную помощь одиноким матерям в соответствии с законом о государственной помощи семьям с детьми.

В соответствии с этим распоряжением, около 23 тысяч одиноких матерей будут получать помощь за счет средств, предусмотренных в городском бюджете по выполнению комплексной программы «Турбота» на 2006-2010 годы.