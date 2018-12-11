В Днепре презентовали благотворительный календарь, посвященный военным неологизмам

Идея календаря принадлежит креативному директору Фонда Алексею Новикову, иллюстрации выполнил украинский художник Александр Комяхов.

Сегодня, 11 декабря, Благотворительный фонд «Повернись живим» в Днепре презентовал пятый благотворительный календарь. В этом году он посвящен военным неологизмам и показывает влияние войны на язык.

Каждая страница календаря – это история отдельного слова, которое вошло в лексикон военных. Впервые для создания календаря Фонд привлек художника-иллюстратора, который создал серию изображений в стиле старой «энциклопедической» графики.

Идея календаря принадлежит креативному директору Фонда Алексею Новикову, иллюстрации выполнил украинский художник Александр Комяхов.

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Основатель Фонда «Повернись живим» Виталий Дейнега отметил: «В прошлом году у нас были сюрреалистические фото на тему военной пищи и это был очень нестандартный календарь. В этом же году календарь посвящен языку на войне».

Он отметил, что многие из нас в быту начинают использовать слова, которых раньше не было в нашем языке, например: «плюс-плюс», «4-5-0» и другие.

«Этот календарь иллюстрирует графически эти слова, он обращает внимание на войну и призывает помогать украинской армии», – подчеркнул Дейнега.

Первое предзаказ календаря (еще до презентации) сделал советник председателя Днепропетровской ОГА, бизнесмен Юрий Голик. За эти средства был приобретен тепловизор и сегодня его передали представителю 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

Во время презентации Голик отметил: «Уникальный календарь, он показывает неологизмы, которые используют наши военные, наши герои. И именно благодаря им мы с вами живем в мирном городе».

Календарь вы можете заказать здесь. Все благотворительные взносы за календари будут использованы для закупки тепловизионной техники для украинских военных.

Дополнительная информация по телефону: (066) 987 99 50