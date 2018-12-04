"Когда свадьба?": известная телеведущая показала, как проводит время с украинским вице-премьером (фото)

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко показали, как весело проводят время в "Музее фотоиллюзий".

Ведущая программы "Аферисты в сетях" на Новом канале Елена-Кристина Лебедь, которая встречается с вице-премьером Украины Павлом Розенко, показала одно из свиданий.

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На своей странице в Instagram телезвезда опубликовала несколько фото, которые сделаны в Музее фотоиллюзий.

"Хочу поделиться фотками со вчерашнего похода в "Музей фотоиллюзий". Два часа креатива и экшна! И крепатурки! Советую взять на месте фотографа: прекрасную Анжелику. Обнимашки в комплект не идут, были в порыве", - написала Елена-Кристина.

Комментаторы осыпали пару комплиментами: "Когда свадьба? Вы так мило смотритесь вместе", "Прекрасная пара", "Какие вы классные, всегда на позитивчике. Любви вам. Будьте счастливы", "Оу, это так мило", "По-моему с каждым фото ваша пара: вы и Павел становитесь еще более влюбленнее и счастливее".

Как сообщал УНИАН, Розенко похудел ради новой возлюбленной на 30 кг. Чиновник появился на несвойственном для его должности светском мероприятии, чтобы поддержать возлюбленную. Журналистам он признался, что развелся и представил свою новую пассию. А познакомились влюбленные в соцсети. Елена-Кристина говорит, что просто не смогла устоять перед харизмой вице-премьера.