"Мне очень больно": бывшая супруга вице-премьера Розенко прокомментировала развод (видео)

Хотя Розенко наслаждается новой любовью уже почти год, его бывшей жене до сих пор трудно говорить на эту тему.

На 30 кг похудел ради новой возлюбленной украинский вице-премьер-министр Павел Розенко.

Чиновник, в частности, признался, что развелся с женой. "Давайте не будем об этом процессе, поскольку жизнь это жизнь", - попросил он в комментарии ТСН.

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Его уже бывшая жена Оксана – помощница нардепа Анатолия Гиршфельда. У них двое детей-студентов. Хотя Розенко наслаждается новой любовью уже почти год, Оксане до сих пор трудно говорить на эту тему. "Мне очень больно. Я комментарий не буду давать. Извините", - говорит она.

Как сообщалось, вице-премьер министр Украины Павел Розенко встречается с телеведущей Еленой-Кристиной Лебедь. Чиновник появился на несвойственном для его должности светском мероприятии, чтобы поддержать возлюбленную. Журналистам он признался, что развелся и представил свою новую пассию. А познакомились влюбленные в соцсети. Елена-Кристина говорит, что просто не смогла устоять перед харизмой вице-премьера.