Дело Стерненко объединили с нападениями на двух других активистов – Луценко

По словам генпрокурора, доказательства указывают на вероятность одного центра нападения.

Уголовные производства, открытые по факту покушения в Одессе на главу общественной организации «Небайдужи», экс-лидера одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко и представителей региональной организации партии «Народный Рух Украины» Михаила Кузаконя и Григория Козьму, решено объединить в одно производство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Одессе на брифинге заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Дело Стерненко объединили с делами Кузаконя и Козьмы», - сказал он.

Читайте такжеПравоохранители возьмутся за сепаратистов в Одесской области - Луценко

По словам Луценко, у него была встреча со Стерненко, на которой активист предоставил следствию некоторые факты.

«Исходя из этого, мы видим прогресс в объединении этих двух производств. Некоторые доказательства указывают на вероятность одного центра нападения, во всяком случае, и именно на этих лиц, а может, и на других», - отметил Луценко, отказавшись что-либо добавить, сославшись на тайну следствия.

Как сообщал УНИАН, на Стерненко в Одессе был совершен ряд нападений. В частности, 24 мая он был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга и резаной раной руки. На месте происшествия полицейские обнаружили тело одного из предполагаемых злоумышленников, который скончался от колото-резаных ран.

Позднее сообщили о еще одном установленном участнике конфликта, у которого также колото-резаные ранения. По предварительным данным, у всех троих, в том числе, Стерненко – раны, нанесенные одним и тем же ножом. Были открыты три уголовных производства по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), по ч. 1 ст. 15 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести повреждения) Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеСуд отпустил из СИЗО одного из подозреваемых в покушении на одесского активиста Михайлика

1 мая в Одессе злоумышленник стрелял в Стерненко из пистолета с резиновыми пулями, тогда он получил ранение в верхнюю часть шеи, а 7 февраля неизвестные напали на активиста, избив его битой, к которой было прикреплено что-то режущее.

2 августа в пригороде Одессы, в Овидиопольском районе области, совершено покушение на двух известных активистов – представителя региональной организации партии «Народный Рух Украины» Михаила Кузаконя и Григория Козьму. В частности, грузовик на большой скорости врезался в иномарку, в салоне которой находился Козьма и к которой направлялся Кузаконь. Активисты успели отскочить в сторону и поэтому не пострадали. Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статьям 15 и 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). В конце августа правоохранители заявили о задержании троих подозреваемых.