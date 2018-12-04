Советы, которые спасут от ДТП: топ-5 главных правил для водителя зимой (видео)

Зима – сложная пора года для водителя, независимо от его опыта. Даже если автомобиль готов к зиме, неприятности на дороге могут случиться с каждым.

Вождение в зимний период можно назвать особым искусством. Это связано со специфическими дорожными условиями. Согласно статистике полиции, многие водители, которые не подготовили свое транспортное средство к новым условиям эксплуатации и халатно относятся к вождению зимой, зачастую становятся участниками ДТП.

5 главных правил для водителей зимой

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Никаких резких движений

Управлять автомобилем на льду и заснеженной дороге нужно как можно плавнее. Это касается обращения с педалями, вращение рулевого колеса и работы с коробкой передач.

Дистанция

Дистанцию между машинами при вождении зимой необходимо держать больше, чем летом. Тормозной путь на дороге, покрытой снегом, увеличивается.

Скорость

Зимой следует передвигаться с меньшей скоростью, чем летом. Превышая скорость, вы не сможете в нужный момент, резко уйти в сторону или экстренно остановиться.

Габариты

Зимой видимость ограничена, поэтому не забывайте включать ближний свет или дневные ходовые огни.

Торможение

На зимней дороге рекомендуется нажимать на педаль тормоза плавно. При отсутствии системы АБС тормозить нужно короткими нажатиями.