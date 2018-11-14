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Снегопад в Киеве: что происходит на столичных шиномонтажах (видео)

13:39, 14 ноября 2018
Общество
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Столичные водители массово начали переобувать свои авто в зимнюю резину. Можно ли еще пробиться к автомастеру, узнавали журналисты ТСН.

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Отмечается, что машины подъезжают одна за другой, поэтому мастера стараются делать все максимально быстро.

На вопрос журналистов, почему не поменяли резину раньше, водители ищут себе оправдания.

Как сообщал УНИАН, киевляне оказались не готовы к снегопаду, несмотря на предупреждения синоптиков. Из-за снега на дорогах столицы произошло множество ДТП, из-за чего образовались 10-балльные пробки.

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Теги: #снег#Киев#ДТП#пробки