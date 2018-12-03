"Чуть не убились": певец Сергей Бабкин пожаловался на харьковских коммунальщиков (фото)

Часть подписчиков поддержала певца, часть была возмущена написанным.

Известный украинский музыкант Сергей Бабкин раскритиковал работу коммунальных служб Харькова.

Соответствующий пост певец опубликовал на своей странице в Instagram.

"Управляющие городом! Целый день идет снег. Дороги не чищены ни разу. Машины еле едут. Ехали, занесло так, что чуть не убились. Были у моих родителей дома. Воды горячей нет с августа. Уважаемые, вы серьезно? Может пора уже включаться?" - написал певец.

Пост Бабкина собрал более 20 тысяч лайков и 170 комментариев. Стоит отметить, что часть подписчиков поддержала певца, часть была возмущена написанным.

Напомним, ранее Сергей Бабкин прокомментировал срыв концерта во Львове и объяснил, почему продолжает свои выступления в России. Соответствующий пост исполнитель опубликовал на своей странице в Facebook. Музыкант отметил, что перечисляет часть заработанных средств в детские дома и зону АТО, но не считает приемлемым выставлять благотворительность напоказ. Что же касается концертов в РФ и в Крыму в 2014 году, то Бабкин заявил, что выступал для проукраински настроенных крымчан и граждан России.