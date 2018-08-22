Одиозный сербский режиссер прилетел в оккупированный Крым

Сербский режиссер Эмир Кустурица уже приезжал в оккупированный Крым 23 июля 2017 года, за что попал в базу украинского сайта «Миротворец».

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица 22 августа прибыл в аннексированный Крым.

Как сообщает «Крым.Реалии» со ссылкой на местные СМИ, Кустурица прилетел в аэропорт «Симферополь».

Вместе со своей фолк-рок-группой The No Smoking Orchestra Кустурица 22 августа даст концерт в концертном зале «Юбилейный» в Ялте.

Читайте такжеСигал, Бабкина, Панин и другие: Минкульт составил "черный список" лиц, угрожающих нацбезопасности (документ)

Сербский режиссер Эмир Кустурица 23 июля 2017 года приезжал в оккупированный Крым и попал в базу украинского сайта «Миротворец» за «сознательное нарушение государственной границы Украины; отрицание российской агрессии; участие в легализации аннексии Крыма и незаконную гастрольную деятельность на территории полуострова».

Раньше Кустурица заявил, что не боится возможного введения санкций в отношении своей персоны за выступление в Крыму. Он считает российскую аннексию Крыма естественным, «органическим процессом».

После аннексии Россией Крыма и во время войны на Донбассе сербский кинорежиссер, двукратный лауреат Каннского фестиваля, музыкант Эмир Кустурица неоднократно поддерживал действия Кремля. В ответ на это в Киеве отменили концерт с участием Кустурицы.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.