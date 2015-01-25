Украинские военные эвакуировали двоих детей из обстреливаемой боевиками Трехизбенки

Украинские военные эвакуировали двоих детей из-под обстрелов боевиками Трехизбенки в Луганской области.

Об этом говорится странице пресс-центра АТО в Facebook.

"К группе гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины, работающей на Луганщине, от представителей органов местного самоуправления поступило обращение о помощи в эвакуации детей из села Трехизбенка", - сообщают в пресс-центре.

Они напоминают, что в течение нескольких дней населенный пункт постоянно обстреливается из РСЗО «Град» и минометов с территории, контролируемой незаконными военными формированиями.

Читайте такжеТеррористы всю ночь обстреливали Станицу Луганскую и Счастье - Москаль"Два последних дня большинство времени дети вместе с матерью провели в подвале, поэтому без колебаний покинули полуразрушенный дом и поехали с военными в школу-интернат. Офицеры группы гражданско-военного сотрудничества разместили десятилетнюю девочку и одиннадцатилетнего мальчика в учебно-воспитательном заведении и передали школе-интернату продукты питания", - сообщает пресс-центр.