За ночь боевики 27 раз обстреляли украинских военных и населенные пункты

Начиная с 18 часов вчерашнего вечера и до 6 часов утра, террористы осуществили 27 обстрелов по позициям сил АТО и населенным пунктам. Боевики использовали реактивные системы залпового огня, танки, минометы, гранатометы и артиллерию.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

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«Из реактивных систем залпового огня БМ 21 “Град” боевики четыре раза обстреляли Счастья, дважды Новотошковку, а также вели огонь по Трехизбенке, Петровке, Санжаровке, Марьинке, Новозвановке и Врубовке.

Из минометов и артиллерии была обстреляна Станица Луганская, Опытное, Троицкое, Тоненькое, Санжарівка, Попасная, Ольховое, Трехизбенка, Каменка, Крымское и дважды Новотошковка. А по позициям в районе Счастью боевики открывали огонь 7 раз», - говорится в сообщении.

Также в небе над Чмировкой и Нижним было замечено БПЛА противника.

"Незаконные вооруженные формирования продолжают политику террора в отношении мирного населения Донбасса. За минувшие сутки террористы из минометов и артиллерии трижды обстреляли населенный пункт Счастья и теплоэлектростанцию», - добавили в пресс-центре АТО.