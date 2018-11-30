В Виннице создан подростковый инклюзивный Центр «VinSmart»

В Виннице в этом году заработал подростковый Центр «VinSmart», где занимаются дети с особыми потребностями.

Как сообщили УНИАН в департаменте по делам СМИ Винницкого городского совета, это первый в городе подростковый клуб, где в кружках занимаются с детьми с особыми потребностями и действует он по ул. Стельмаха, 25.

На базе этого Центра реализуется совместный проект с ОО Винницкий областной центр Всеукраинской общественной организации «Украинский союз инвалидов - ВСЕ». На реализацию проекта «Чужих детей не бывает», который стал победителем программы «Бюджет общественных инициатив», было выделено 800 тыс. грн из городского бюджета.

Помещение под создание инклюзивного Центра в этом году капитально отремонтировано. Здесь утеплили фасад, заменили окна, обустроили крыльцо с пандусом, перекрыли крышу, установили индивидуальное электрическое отопление

Для семей, где воспитываются дети с особыми образовательными потребностями, проведен ряд тренингов. А также приобретено оборудование для занятий и реабилитации детей с нарушениями умственного развития.

В подростковом клубе устроили комнату для занятий кружковой работой, есть большой зал для проведения занятий и тренингов, комната для работы с психологом с релакс-зоной, кухня и два санузла и зал, где родители могут ожидать своих детей.

На посещение инклюзивного Центра с сентября уже подали заявки родители 210 детей, но набор продолжается. Занятия в инклюзивном Центре бесплатные.

«Моему сыну 14 лет, он имеет нарушение в развитии, но здесь дети и с нарушениями, и без нарушений развития - занимаются вместе и это важно. В центре родители могут между собой общаться, находить какие-то пути, как двигаться дальше. Нам очень повезло, что у нас была Раиса Панасюк (Уполномоченная Кабинета министров по делам людей с инвалидностью, которая ушла из жизни в сентябре этого года - УНИАН), она была, движущей силой этих всех процессов и мы сейчас должны достойно продолжить ее дело и не останавливаться. Уверены, что это - успешный опыт», - говорит руководитель родительской организации Центра социализации и реабилитации детей с аутизмом и другими расстройствами развития Олеся Самойленко.

По словам Винницкого городского головы Сергея Моргунова, который 29 ноября посетил Центр, работа по созданию подростковых клубов началась в 2011 году и на сегодняшний день в городе их действует 16.

«В нашем городе действует 16 Центров подростковых клубов. Мы начали эту работу еще с 2011 года, когда мэром был Владимир Гройсман. Мы проводим постепенно их капитальный ремонт, создается соответствующее смысловое наполнение этих клубов, расширяется сеть различных направлений кружков и групп. В прошлом году мы отремонтировали пять клубов. В этом году мы сделали этот подростковый клуб по улице Стельмаха. Его особенность в том, что здесь занимаются дети с особыми потребностями, то есть это развитие инклюзии. Здесь работают и соответствующие педагоги, и родители, которые приобретают опыт вместе с детьми. Надеемся, что этот проект поможет детям адаптироваться к реальной жизни», - отметил городской голова.

Он убежден, что есть спрос и потребность в создании условий для детей во внеурочное время. "Если говорить в целом о подростковые клубы, понятно, что нужно создавать условия для детей во внеурочное время. Они могут изучать дополнительно какой-то язык - английский или польский, кто-то может заниматься каким-то видами спорта, кто-то моделированием. В данном случае задача нашей команды - создать соответствующие условия, то есть дать соответствующее предложение, так как спрос, конечно, на такие услуги есть", - добавил Сергей Моргунов.