В Днепре открылось антистресс-кафе с котами (видео)

В кафе живут два десятка бенгальских котов.

Настоящая кофейня-антистресс появилась в Днепре.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В заведении можно не только выпить кофе, перекусить или поработать, но и сколько угодно играться с котами. Два десятка бенгальских пушистиков живут здесь постоянно. Каждый из них стоит от 300 до 1500 евро. Поэтому нарушать их покой и таскать за собой строго запрещено, а вот гладить и ласкать - сколько угодно.

Это уже третья кофейня с котами в Украине. И дети, и взрослые, все желающие могут здесь успокоить свои нервы. Посетители в восторге от порции которелакса.